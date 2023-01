Jazz Lakatans porta a l'Sputnik una glopada de jazz i fussió

Foto: Ramón Estany

M’acabo això i marxem.

L'de Solsona ha viscut aquesta nit de divendres tot un viatge musical a la dècada dels 80 i 90 del segle passat, de la mà del grup, amb Santi Arisa, Dan Arisa, Josep Mas «Kitflus» i Rafel Escoté. La formació és hereva del grup Lakatans, fundat pel bateria manresà Santi Arisa (1947) a finals de la dècada dels setanta acompanyat de Rafael Escoté, baix i Josep Mas Kitflus, teclats i que va esdevenir l’avantsala de Pegasus, formació creada el 1982 que es completava amb el guitarrista Max Sunyer.El públic que va omplir la sala Sputnik, amb una mitjana d'edat de 50 anys, va gaudir d', arrancant el concert amb la rítmica i potent Ària Metropolitana, i seguint amb la peça compartida amb els assistents picant de mans La Cachaca, fins a una dotzena de temes com Funktastik, Can Poc i Bo, Diumenge, El boig, Paral·lelisme, Caminant pels núvols per acabar amb el bisEs dona la casualitat que Jazz Lakatans van fer el seua la mateixa sala Sputnik de Solsona, pocs dies abans que es decretés el confinament, al mes de març del 2020.