​S’ajorna la votació de l’Ordenança de convivència ciutadana de Solsona per assolir més consens polític

Després d’unque va monopolitzar la major part del primer Ple de l’any a l’Ajuntament solsoní, l’alcaldessa, Judit Gisbert, va decidir ahirHo va fer després d’escoltar les intervencions dels grups de l’oposició, que van carregar contra bona part de la normativa i van reclamar més participació política i ciutadana en la seva redacció. Gisbert es va comprometre a treballar-la més a fons amb la resta de formacions.La regidora de Governació, Isabel Roca, va defensar la necessitat de dotar Solsona d’una nova ordenança de convivència ciutadana, en tant quei no dona resposta a situacions que són fruit de la transformació social dels darrers anys. Roca, que al començament del mandat va treballar en aquesta norma com a comissionada, va explicar que els treballs van aturar-se per la pandèmia i que, posteriorment, van convocar-se tres reunions amb la resta de grups municipals per recollir-ne les propostes. Així mateix, durant un mes la ciutadania ha pogut fer-hi aportacions, algunes de les quals han estat incorporades en el text.Aquest procediment, però,Tots ells troben a faltar un procés participatiu amb els agents socials, com per exemple associacions de veïns, i “un debat tranquil i crític”. Pel que fa al contingut,, de JxS, opina que el text presenta diverses incoherències i va qualificar l’ordenança de “refregit de preceptes legals”. La regidora del mateix grupva comentar diverses observacions de caire jurídic i va assenyalar que hi ha conductes que no s’haurien de regular, en tant que ja tenen la seva pròpia legislació i no són de competència municipal,com la que fa referència a les drogues i les armes.Hi va coincidir la portaveu de la CUP,, que va destacar el caràcter “extra regulador” de l’ordenança. Va exposar una extensa bateria de modificacions que el seu grup introduiria a l’articulat, que considera excessivament llarg i feixuc. Al seu parer, a més, l’ordenança és massa punitiva (amb un centenar de conductes infractores) i té un enfocament “molt adultocèntric” –lamenta que no s’hi garanteixi el dret dels infants a jugar a l’aire lliure, a tall d’exemple. La CUP també va referir-se a un “excés de zel” en diversos articles, com el de la regulació de la pirotècnica, que en el redactat actual en limita l’ús per Sant Joan i Sant Pere en un determinat horari.El regidor socialista,, va alinear-se amb la resta de grups de l’oposició i va opinar que l’ordenança no s’havia treballat suficientment, “ni amb transparència, ni amb totes les parts implicades”. Al·lega que s’hauria d’haver elaborat i aprovat la primera meitat del mandat, “i no ara, amb presses”.Amb aquesta acollida de l’ordenança en el si del Ple, l’alcaldessa va mostrar-se sorpresa que no s’haguessin fet totes les aportacions en les reunions prèvies.En qualsevol cas, Judit Gisbert va decidir ajornar la votació d’aquest punt per a una altra sessió i emplaçar totes les formacions aa fi de buscar el consens.