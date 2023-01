S’ajorna la votació de l’Ordenança de convivència ciutadana de Solsona per assolir més consens polític

Després d’un llarg debat que va monopolitzar la major part del primer Ple del’any a l’Ajuntament solsoní, l’alcaldessa, Judit Gisbert, va decidir ahir retirar lavotació de la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana. Ho va ferdesprés d’escoltar les intervencions dels grups de l’oposició, que van carregarcontra bona part de la normativa i van reclamar més participació política iciutadana en la seva redacció. Gisbert es va comprometre a treballar-la més afons amb la resta de formacions.La regidora de Governació, Isabel Roca, va defensar la necessitat de dotarSolsona d’una nova ordenança de convivència ciutadana, en tant que l’anterior,del 2004, ha quedat obsoleta i no dona resposta a situacions que són fruit de latransformació social dels darrers anys. Roca, que al començament del mandatva treballar en aquesta norma com a comissionada, va explicar que els treballsvan aturar-se per la pandèmia i que, posteriorment, van convocar-se tresreunions amb la resta de grups municipals per recollir-ne les propostes. Aixímateix, durant un mes la ciutadania ha pogut fer-hi aportacions, algunes de lesquals han estat incorporades en el text.Aquest procediment, però, no satisfà Junts per Solsona, ApS-CUP ni el PSC.Tots ells troben a faltar un procés participatiu amb els agents socials, com perexemple associacions de veïns, i “un debat tranquil i crític”. Pel que fa alcontingut, Marc Barbens, de JxS, opina que el text presenta diversesincoherències i va qualificar l’ordenança de “refregit de preceptes legals”. Laregidora del mateix grup Isabel Pérez va comentar diverses observacions decaire jurídic i va assenyalar que hi ha conductes que no s’haurien de regular, entant que ja tenen la seva pròpia legislació i no són de competència municipal,com la que fa referència a les drogues i les armes.Hi va coincidir la portaveu de la CUP, Pilar Viladrich, que va destacar elcaràcter “extra regulador” de l’ordenança. Va exposar una extensa bateria demodificacions que el seu grup introduiria a l’articulat, que consideraexcessivament llarg i feixuc. Al seu parer, a més, l’ordenança és massa punitiva(amb un centenar de conductes infractores) i té un enfocament “moltadultocèntric” –lamenta que no s’hi garanteixi el dret dels infants a jugar al’aire lliure, a tall d’exemple. La CUP també va referir-se a un “excés de zel”en diversos articles, com el de la regulació de la pirotècnica, que en el redactatactual en limita l’ús per Sant Joan i Sant Pere en un determinat horari.El regidor socialista, Mohamed El Mamoun, va alinear-se amb la resta de grupsde l’oposició i va opinar que l’ordenança no s’havia treballat suficientment, “niamb transparència, ni amb totes les parts implicades”. Al·lega que s’hauriad’haver elaborat i aprovat la primera meitat del mandat, “i no ara, ambpresses”.Amb aquesta acollida de l’ordenança en el si del Ple, l’alcaldessa va mostrar-sesorpresa que no s’haguessin fet totes les aportacions en les reunions prèvies.En qualsevol cas, Judit Gisbert va decidir ajornar la votació d’aquest punt per auna altra sessió i emplaçar totes les formacions a madurar conjuntament el texta fi de buscar el consens.