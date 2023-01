​Solsona acull una jornada sobre menjadors escolars sostenibles per avançar en el consum de producte local

Des del, conjuntament amb el projecte “Producte d’Aquí”, de l’Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona, s’organitza el properper tal d’informar, reflexionar i treballar conjuntament al voltant de la temàtica i promoure la transició cap a un model local i de proximitat.En aquesta jornada es presentaran els r, realitzada durant el 2022 per Raiels SCCL, cooperativa amb seu a Solsona i especialitzada en projectes de desenvolupament local. Aquest estudi ha permès conèixer el funcionament i la gestió actual dels menjadors escolars del Solsonès i Cardona i avaluar lesA més, també s’hi plantegen accions per un futur en què aquests menjadors esdevinguin una realitat, pel que també durant la jornada es realitzarà una dinàmica participativa per tal de fer-ne una priorització.A continuació, es comptarà amb una ponència invitada.presentaran el projecteí. Es tracta d'una experiència d'èxit en què escola i casa col·laboren per avançar en aquest camí.Per finalitzar, desprès de la presentació del projecte Producte d'aquí, es realitzarà un, amb productors/es del territori.És un acte obert i gratuït, dirigit a qui intervé en la gestió d'un menjador escolar, així com totes aquelles persones que hi tinguin interès. Es requereix inscripció prèvia a: https://ja.cat/menjadorsSolCar , o contactant al 600005262.L’actuació es realitza en el marc delque és finançat en un 90% pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER), i un 10% pels ajuntaments de Solsona, de Cardona i el Consell Comarcal del Solsonès.Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.