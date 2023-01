L'onada de fred s'aguditza

Onada de fred i gelades

Boira al Pirineu i mal estat de la mar a l'Empordà

Sis graus negatius a Girona, menys cinc a Lleida, menys un a Tarragona i quatre positius a Barcelona.És el panorama que espera als catalans aquest divendres, quan la major part del mapa estarà marcat en taronja per, tal com estableix elArriba unaque sotmetrà el país els pròxims dies. La temperatura baixarà jornada rere jornada, amb els pics més baixos durant les primeres hores. Hi haurà també, algunes de fortes, a zones de l'interior, així com en punts concrets de la costa.De matinada, no es descarta, mentre que a mitja tarda descarregarà amb més força. La cota de neu s'establirà als 700 metres i s'espera que caiguin. S'acumularan quantitats de precipitació minses. A l', d'altra banda, el Meteocat ha activat un