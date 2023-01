Joan Parcerisa: «S’han posat al dia les instal·lacions del camp de futbol»

Se substitueix l’enllumenat existent per 16 projectors de tecnologia LED de 1.000 watts cadascun

El camp de futbol municipal de Solsona. L’anterior era molt deficient i ja no es considerava apte per al terreny de joc. Els setze focus tipus halogenurs metàl·lics de 2.000 watts cadascun que hi havia distribuïts en quatre columnes, i que havien minvat notablement el rendiment, s’han substituït per. La renovació suposa un 50 per cent menys de despesa energètica malgrat millorar la qualitat lumínica.Aquesta actuació es va adjudicar a I’empresa local Indesol del Solsonès per un import de 33.000 euros. Amb aquesta inversió, el regidor d’Esports, Joan Parcerisa, destaca que. És conscient que hi ha hi ha actuacions pendents al conjunt del complex poliesportiu i que