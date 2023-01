Laes va reunir aquesta setmana amb els responsables de laper autoritzar a aquesta entitat per poder acollir i donar primers auxilis als animals salvatges protegits. Aquest centre proporcionarà un espai proper i habilitat on portar animals salvatges ferits i a més permetrà a les persones estar informades sobre l’evolució de l’animal que han rescatat. També es beneficiaran els animals que rebran una atenció veterinària ràpidament.Actualment les persones que troben un animal salvatge ferit tenen l’opció de(A Solsona hi ha tres centres: Clínica Veterinària Setelsis, Clínica Veterinària Veteva i Clínica Veterinària El Solsonès). D’allà els animals es traslladen als Centres de Fauna de Torreferrussa(Barcelona) o Vallcalent (Lleida). Sens dubte és un viatge llarg per l’animal i un tràmit a vegades complicat per la persona que vol ajudar-li.com ara cabirols, guineus, garses, etc. A partir d’aquest any estarà autoritzat a acollir i donar primers auxilis aper les persones. Es preveu que d’aquest servei esbeneficiïn sobretot les comarques del Solsonès i de l’Alt Urgell, apartades geogràficament dels centres de fauna de la Generalitat.El Zoo del Pirineu posarà a disposició elen l’horari de dilluns a diumenge de 6:00h a 21:00h. Fora d’aquest horari per urgències es podrà contactarde telèfon.