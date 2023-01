Èxit de participació a la 5a Jornada Punt Empresa

El programa proposava aprofitar la pausa d’aperitiu per fer xarxa entre els assistents

Una cinquantena llarga de persones del Solsonès i Cardona han participat aquest dimecres a la, organitzada a Solsona per l’. S’hi ha presentat el catàleg de serveis a empreses i autònoms per al 2023.El catàleg, que respon a les necessitats i inquietuds manifestades pels empresaris, es podrà descarregar a partir d’aquest dijous al web 📲 www.adlsolcar.cat L'alcaldessa de Solsona,, ha felicitat l'auditori per demostrar el seua "assumir reptes col·lectius". Igualment, Gisbert ha posat l'accent en la voluntat de l'Agència de continuar treballant per abordar "el taló d'Aquil·les de l'empresariat, que és la difícil captació i fidelització de talent, especialment al món rural". Aquesta és una de les prioritats de treball de l'Agència.La directora de l’Adlsolcar,, ha subratllat l'elevat volum d'empreses i persones autònomes amb què es manté contacte, que són 1.271. Entre altres xifres, el 2022, 130 empreses del Solsonès i Cardona van fer ús del Servei Connectem, que va gestionar 281 llocs de treball.