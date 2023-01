Tornen a l'Sputnik els incombustibles Santi Arisa, Dan Arisa, Josep Mas «Kitflus» i Rafel Escoté

Música, jazz fusió

El proper divendres, 27 de gener, el pub Sputnik acollirà un concert del grup manresà Jazz Lakatans, format per Santi Arisa, Dan Arisa, Josep Mas 'Kitflus', Rafel Escoté.El concert començarà a les 22:30h. Les entrades són limitades. Anticipades 13 euros, a guixeta, 15 euros.Des de finals de la dècada dels 70 Lakatans sona, i de quina manera. Avantsala en la creació de la banda Pegasus, durant els anys 80 el trio actua a diferents festivals de jazz com a projecte del bateria Santi Arisa, qui manté viva la flama de la formació.Han compartit múltiples aventures i han impulsat la creació musical del país des dels registres i estils més diversos. Fusion, Iceberg, Pegasus o La Tribu són tan sols alguns dels referents històrics que figuren a les seves credencials. Són tres autèntics homínids del jazz aborigen que es conrea per aquestes terres des de fa més de quatre dècades i retrobar-los en format de trio és una experiència genuïnament essencial. Alerta, tornen els Lakatans!Actualment, Lakatans són el mateix Arisa, el seu fill Dan Arisa, el mestre de les tecles Josep Mas ‘Kitflus’ i la solvència al baix de Rafel Escoté.