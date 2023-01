Lladurs actualitza la taxa de recollida domiciliària d'escombraries

Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

El Ple de Lladurs, en sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2022, va acordar, entre altres, aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida domiciliaria d’escombraries del municipi.Havent transcorregut el període d’exposició publica de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, l’esmentat acord plenari s’eleva a definitiu.Habitatges:- Masia habitada o amb possibilitat de ser habitada................60,00 €- Urbanització Pla dels Roures.............................................60,00 € més 30 € per recollida orgànicaS’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.Quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.- Càmpings, cases de colònies...............................300,00 €- Hotels, restaurants, fondes.................................300,00 €- Turisme rural (per habitatge)............................... 60,00 €- Locals comercials i de serveis..............................300,00 €- Camp de golf......................................................60,00 €