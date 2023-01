El Ple de Solsona votarà la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana

Cessió d’ús d’una parcel·la a Creu Roja

9.131 habitants oficials

Odre del dia Ple 26/01/2023:

La modificació de l’ Ordenança de convivència ciutadana de Solsona , el redactat de la qual incorpora diverses, és un dels principals punts de l’ordre del dia del primer Ple municipal de l’any. S’ha convocat per aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre.Durant el període de consulta pública de l’esborrany de la nova ordenança, van presentar propostes tres ciutadans i la Federació Naturista-Nudista de Catalunya, algunes de les quals es recullen en el redactat que se sotmet a votació. Així, per exemple, s’hi afegirà la prohibició de mantenir el motor engegat dels vehicles quan es facin aturades o estacionaments;També s’afegirà la prohibició explícita de fumar als parcs infantils, tot i que ja hi ha una llei que ho regula. Igualment, s’ha modificat el redactat de l’article que regula la pràctica del nudisme perA banda d’això, la normativa recull aportacions que els darrers mesos han fet arribar a l’Ajuntament l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el cos d’Agents Rurals. Per exemple, s’hi afegeix lai la recomanació de no llançar coets i petards a menys de 500 metres de camps de cereal sense segar.La primera ordenança de convivència ciutadana de Solsona és del 2004. Tres anys després se’n va fer una primera modificació. Durant aquest mandat s’ha treballat en una revisió més a fons del text en tant que es considera que ja havia quedat obsolet.L’ordre del dia del Ple d’aquest dijous també preveu acordar la separació de l’Ajuntament del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac) per evitar desajustos jurídics arran de la modificació dels estatuts de l’ens motivada per pronunciaments judicials. Es considera millor sortir-ne ja que el servei de l’aigua a Solsona és gestionat directament per l’Ajuntament i no per mitjà del consorci.Entre altres qüestions, el plenari també votarà la cessió d’ús gratuït d’una parcel·la de titularitat municipal a Creu Roja del Solsonès. Es tracta d’, situada al punt quilomètric 50 de la carretera de Manresa. El maig passat se’n va iniciar l’expedient de cessió i no s’hi ha presentat cap reclamació. Creu Roja en podrà seguir fent ús durant almenys 25 anys.Així mateix, torna al Ple lade reconeixement de la revisió excepcional de preus per l’obra del tanatori per l’import de 107.519 euros. En aquest cas, es proposa desestimar el recurs de reposició presentat per l’empresa contra l’acord adoptat el passat 28 de juliol.Com és habitual en la primera sessió plenària de l’any, també cal aprovar el padró municipal d’habitants de Solsona amb data 1 de gener de 2022, d’acord amb les xifres oficials de població comunicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el desembre passat. La ciutat va començar l’any passat amb 9.131 habitants, 44 menys respecte del 2021., una xifra que es veurà alterada un cop l’INE consolidi les dades amb altres registres al llarg de l’any.El Ple es pot seguir presencialment a la sala de plens, per Solsona FM (107.5 de la FM o via streaming a www.solsonafm.cat) i per 22TV ( https://www.youtube.com/c/22TVTelevisiódeSolsona ).Aprovació de l’acta de la sessió anteriorDesestimació del recurs de reposició presentant per Excavacions Vilà Vila contra l’acord de Ple del juliol per no acceptar la revisió excepcional de preus del contracte de les obres del tanatoriAprovació de la renovació del padró municipal d’habitantsAcordar la voluntat de l’Ajuntament de Solsona de separar-se del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac)Acordar la cessió d’ús gratuït a favor de Creu Roja d’una parcel·la pel termini de 25 anysAprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de convivència ciutadanaInformes i resolucionsPrecs i preguntes