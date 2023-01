​Cal vivificar-lo.

, cal que els seus fills tinguin consciència clara d’aquest dret seu i s’activin per dur-lo a terme. Esperar-ho que ho facin els altres, sigui qui sigui, altres poders més aviat no voldran mullar-se i, si ells tenen plena sobirania i llibertat, ho viuran amb goig, ho celebraran íntimament, però si veuen que intercedir pels oprimits per altres nacions esdevé cosa espinosa, amb un risc embolicat, ho deixaran fer i se situaran a celebrar íntimament la seva bona sort. Cal no perdre temps esperant-ne res de bo dels qui neden en l’abundància i decidir-se a treballar-ho nosaltres.Per descomptat que el primer que cal descartar d’aquests poders, és el qui ens emmordassa, aquest està disposat no únicament a negar-nos tot respir de llibertat o d’auto govern, sinó que a més nega que hi tinguem cap dret. Per aquesta raó és ruc esperar-ne qualsevol símptoma de comprensió. Està totalment incapacitat de tenir la bona idea d’escoltar-nos i de considerar mínimament el nostre dret.sobre el poc que li’n resta. Per mala sort és Catalunya i és el poble Basc les dues nacions principals que ara bonament li fan la pèrdua més tolerable, i per res del món voldria que s’allunyessin de la seva fèrula, perquè li sembla que això seria el seu final.I, com he dit altres vegades, ho sentim molt,Catalunya és enaquest mont no per fornir parracs de llàgrimes als qui ploren, sinó per ser Lliure, per formar la seva República Independent i Sobirana i viure en pau, en bona relació amb les altres nacions del planeta i amb elles treballar per fer un món millor i donar via a la plena civilització. Res de ploramiques de part dels uns o dels altres. Que tots tenen els mateixos drets i tots són cridats a fomentar la pau i els progés.Per tant, doncs, tinguem-ho ben clar:És en aquest món no per a obeir ningú, sinó per auto governar-se. I això no és que sigui un dret exclusiu d’ella, sinó que és un dret comú a tota nació sobre el planeta.Així, doncs,viscuda en pau per cada interessada sense que passi angúnies per algun altre poder que s’ha pensat que ha de ser el mestre i propietari dels altres, i que sense destorbs, fills de l’ambició i la desmesurada set de domini sobre els altres, enganyin algun Estat fent-li creure que ha de ser el mestre i senyor dels altres. Ho veiem cada dia i per aquesta ambició d’altres som un poble anestesiat i que no s’adona de com el rebreguen i li prenen la iniciativa i l’auto govern.Culpables de les noses que roseguem i culpables que algú altre s’aprofiti del nostre auto odi. Tinguem dignitat, mirem per nosaltres, i posem les coses a lloc, és a dir, que tothom tingui en exclusiva veu i vot a casa seva, i que ningú es fiqui a manifassejar en casa d’altri. L’ideal fóra ─i és el fonament infal·lible de la pau─ que cada nació mani a casa seva i cap es fiqui a fer-ho a casa d’altri.