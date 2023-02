Què fer aquest cap de setmana al Solsonès: 16 al 19 de febrer

Perquè no se t'escapi res, des det'apropem una selecció de les activitats més destacades que s'han programat a Solsona per aquest cap de setmana del 16 al 19 de febrer. Una agenda que ve marcada per l'inici dels primers actes de Carnaval

La festa solsonina per excel·lència envaeix carrer i places. El Carnaval de Solsona, declarada, destaca per la seva originalitat. Comença sempre pel dijous gras i s’acaba el dimecres de cendra.Aquests dies s’organitzen diferents actes típics del Carnaval i també tradicions pròpies d’altres èpoques de l’any, sempre en to de mofa. D’això en són prova les rèpliques dels gegants, la penjada del ruc al campanar, el sermó, la baixada, el mercat i tota mena de burles locals. Les populars disfresses han estat substituïdes a Solsona per bates de tots colors que porten les diferents comparses i pels gegants bojos que ballen al so del Bufi, l’himne del Carnaval.Podeu consultar el programa d'actes aquí mateix.