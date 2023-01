​Leire Jiménez, Clàudia García i Paula García a la Tecnificació Catalunya Stars

LEIRE JIMÉNEZ amb Pau García (campió del món)

A darrere d'esquerra a dreta Paula García, Clàudia García i davant Leire Jiménez

Del Solsona Patí Club hi van participarl, acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.Va ser un dia molt intens carregat de sessions tècniques sobre patins, sessions de dansa,sessions de flexibilitat, spinner per a millorar les cabrioles i preparació física.Aquestes classes varen estar dirigides perEl Solsona Patí Club no para mai, va ser un dia molt productiu i gratificant veient que elsnostres esportistes porten un treball molt i molt acurat verificat pels millors patinadorsmundialistes de Catalunya, rebent felicitacions per la bona feina i per la gran actitud permillorar tot el que ens proposaven.Moltíssimes felicitats Leire, Clàudia, Paula i a tot el Solsona Patí Club !