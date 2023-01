PSC Solsona recolza i comparteix les queixes del claustre professorat de l'Escola Municipal de Música Joan Roure

Mohamed El Mamoun Mrimou, Regidor – Portaveu del Grup Municipal Socialista, a l’Ajuntament de Solsona, ha tingut coneixement del, en el dia d’avui, dilluns 23 de gener.En aquest manifest de queixes i denúncies, es fan públiques decisions i opcions inacceptables en la gestió d’un servei municipal.Entre les queixes figuren decisions com que en el procés deno s’han fet servir els mateixos criteris d’estabilització de jornades per a tots els professors/es, per igual.S’han barrejat decisions que ha de prendre la direcció acadèmica del centre que res tenen a veure amb la regularització dels llocs de treball ( RLT ).S’han fetd’uns llocs respecte d’altres, a més de barrejar conceptes i propostes.I el més greu al seu entendre , és que la Proposta Consensuada, pel conjunt del Claustre va ser rebutjada per l’ajuntament, el qual ha procedit a tirar endavant unafins el punt que han deixat alguns professors/es, sense la possibilitat de fer matèries que actualment estan donant.Davant aquest conjunt de queixes i anomalies, el GMS, proposa ladels Llocs de Treball de l’Escola Municipal de Música, publicada en el BOP, el 16 de desembre i procedir a la seva