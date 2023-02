Solsona disposarà d’un punt net per a càrrega i descàrrega per a autocaravanes

Segons informa NacióSolsona.

L'ajuntament de Solsona ha contractat la instal·lació d’un punt net per a zona de càrrega i descàrrega d’aigua de la futura àrea d'autocaravanes.La motivació que justifica la necessitat del contracte és l’adquisició de tots els elements necessaris per a la instal·lació d’un punt net per a zona de càrrega i descàrrega i pagament amb targeta atès quemolt important ens els darrers anys.Actualment no hi ha una regulació i això provoca l, amb els problemes d’espai, salubritat i degradació de l’entorn. Hi ha la necessitat de regular aquest sector i ubicar-les en un sol espai. Alhora, oferir un bon servei que es traduirà en un augment del turisme i del comerç de la ciutat. Segons el consistori, és una demanda de la ciutadania i dels grups polítics, per tant la contractació es considera convenient per l'interès públic que representa.L'Ajuntament va sol·licitar tres pressupostos a tres empreses i, una vegada vistes les ofertes, es considerà que l’oferta tècnicament i econòmicament més avantatjosa és la presentada per, per un import de 10.333,00 € (sense IVA). El punt net per autocaravanes s'ubicarà dins l'aparcament que actualment fan servir els camions a l'Av. de Sant Jordi.Cal tenir en compte que aquests vehicles(de la cuina i banys)dels banys químics que duen instal·lats, i a Solsona, fora del càmping, no existeixen llocs habilitats per a la gestió correcta d'aquestes aigües, fet que pot provocar efectes nocius per al medi ambient, al marge d'embrutar espais públics del municipi.És per aquest motiu que l'Ajuntament ha decidit habilitar, en un aparcament de la seva propietat ubicat al costat de la Plaça de Sant Jordi, on ja aparquen els camions, un espai amb les condicions necessàries (llum, aigua i xarxa de clavegueram) per a la instal·lació d'un punt net per a autocaravanes. Amb aquest equipament, es disposarà d’un indret on aquests vehicles podran buidar directament a la xarxa de clavegueram les aigües brutes de les caravanes, netejar els WC químics i carregar aigua neta als dipòsits.