Expedient 692/2022. Contracte menor d'obra –FavorableTipus de votació: unanimitatEl 19 d'octubre de 2022, Rosó Barrera Call, regidora delegada d'Obres, Urbanisme i Serveis municipals, emet informe justificatiu de la necessitat de contractar l'obra "Projecte d’instal·lació de preses de corrent per al comerç no sedentari".Aquest obra està subvencionada per la línia d’ajudes pel recolzament de mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NextGeneration EU), i dins del projecte global “Impuls al pla de millora del comerç i del mercat no sedentari a Solsona”.Es justifica la seva contractació per tal de facilitar la connexió elèctrica de baixa tensió amb seguretat i major disponibilitat al comerç no sedentari que en els diferents mercats setmanals, les fires, i les festes que es realitzen al llarg de l'any a la ciutat de Solsona on cada vegada més els comerciants que hi acudeixen requereixen del corrent elèctric per oferir els seus serveis amb major qualitat, imatge i conservació en el cas de productes que necessitin refrigeració o altres serveis. La contractació es considera convenient per l'interès públic que representa.L'Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials propis per a poder-ho executar directament, per tant es justifica la seva necessitat i idoneïtat.El codi CPV (vocabulari comú de la contractació pública de la Unió Europea) en què es categoritza aquesta activitat econòmica és 45315600-4 (Treballs d'instal·lació de baixa tensió).El pressupost d'aquest servei és inferior a 15.000,00 € (sense IVA), i la durada prevista per a efectuar-lo és inferior a un any, sense pròrroga, el que suposa que el procediment adequat per a la seva tramitació serà el contracte menor.L'Ajuntament ha sol·licitat tres pressupostos a tres empreses amb capacitat d'obrar i habilitat professional per a la seva realització. Les empreses que han presentat pressupost en temps i forma són: Indesol del Solsonès SL, Instal·lacions Malé SL i Instal·lacions Industrials Agec SL.El 2 de novembre de 2022, l'enginyer de l'Ajuntament informa que, una vegada vistes les ofertes, es considera que la millor oferta econòmica és la presentada per Indesol del Solsonès SL, que és compromet a executar el contracte per 42.265,30 € (IVA inclòs) i finalitzar-ho en el termini requerit.El present contracte no s'està alterant l'objecte del contracte ni es procedeix al seu fraccionament per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria i intervenció, i de conformitat amb els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d'Alcaldia 339/2021, de 4 d’octubre, per unanimitat dels assistents, acorda:Primer. Adjudicar el contracte menor d'obres per la instal·lació de preses de corrent per al comerç no sedentari, a Indesol del Solsonès SL, amb CIF núm. B25499930, per un import de 34.930,00 € (sense IVA) i 7.335,30 € (21% d'IVA), el que fa un total de 42.265,30 € (IVA inclòs).L'obra ha d'estar finalitzada abans del 24 de desembre de 2022, d'acord amb el compromís presentat per l'empresa.Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4300.62900 amb càrrec a l'exercici 2022.Tercer. Designar com a responsable de l’execució l'enginyer de l'Ajuntament.Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si escau.Cinquè. Notificar la resolució a l'adjudicatari i als licitadors que han presentat pressupost.