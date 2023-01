Del Solsona Patí Club hi van participar Paula García Fornell a la categoria Juvenil Nivell 8 i laMarina Albets Vilaginés a la categoria Juvenil Nivell 10, acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.Aquesta competició reuneix a multitud de patinadors d’arreu de Catalunya per obtenir puntspel, on les millors patinadores accediran als campionats superiors de CopaFederació, Copa Catalunya i competicions d’àmbit espanyol, que es celebraran a finals detemporada 2023.Les nostres esportistes varen començar a escalfar al migdia per preparar-se pels entrenaments oficials, que totes dues varen realitzar ambi fent us de la seva millora en tots els àmbits tècnics i artístics., i sent la seva primera vegada que realitzava elprograma amb una nova coreografia i amb nous elements, va patinar de forma espectacularaconseguint unes brillants puntuacions. Aquest fet la van dur a proclamar-se campiona de laseva competició. Hem de destacar que gràcies a aquestes puntuacions la Paula aconsegueixascendir dins del rànquing, i aquest fet ens omple d’energia per seguir treballant i lluitant peranar pujant de puntuacions en les següents competicions.el seu programa, un programa amb elevat nivell tècnic i amb elements de dificultat, però la nostra patinadora va fer un excel·lent treball aconseguint unes puntuacions boníssimes que també la van fer pujar fins al lloc més alt de la classificació coronant-se com a campiona de la seva competició. També volem remarcar que gràcies a aquestes bones puntuacions la Marina també ascendirà dins del rànquing i aquest fet també ens dona més energia per seguir el treball que estem fent i encoratjar-nos a lluitar per ubicar- nos als llocs més alts de les classificacions catalanes.Enhorabona Paula i Marina !