​Òmnium presenta «Lo Carrasclet. Crònica d'un irreductible (1687-1743)», de Jaume Borràs

Jaume Borràs i Galceran, fill de Montbrió del Camp (1962), és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomat en Ciències Religioses per l’Institut Sant Fructuós de Tarragona. Treballa en l’ensenyament secundari des de 1990 i actualment és catedràtic de Socials a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp.

Ha participat i col·laborat en nombroses iniciatives culturals i de divulgació històrica. Al Priorat va dirigir la tertúlia de Ràdio Falset, L’hora del vermut, impulsor dels Estudis Prioratins del Centre d’Estudis Falsetans i cofundador de la revista cultural comarcal Lo Violí. Al Baix Camp col·labora des de fa més de vint anys amb la Revista Cambrils, també forma part de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Montbrió del Camp. Participa en l’Aula de la Gent Gran de la Universitat Rovira i Virgili. Porta molts anys impartint xerrades i conferències per les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Priorat, Conca de Barberà i Baix Penedès sobre diversos temes d’interès.

Si Catalunya fos un país normal,. Amb aquest perfil biogràfic es vol corregir aquest oblit, explicant fil per randa el paper cabdal del Coronel Barceló, fill de Capçanes, en la lluita contra l’absolutisme de Felip Vè.En l’actual cruïlla que vivim, cal arade coratge i compromís. Tot un exemple d’irreductible fidelitat a les llibertats catalanes i una icona de la resistència popular a l’opressió borbònica. Aquesta obra,, del professor, per la seva documentació, la seva anàlisi ­­i el seu caràcter narratiu, constitueix una nova i singular aportació a la història de l’edat moderna, a la política del nostre país i, també, a la literatura èpica i romàntica.Redescobrint de manera raonada certsi altres pàgines viscudes per aquest heroi mític, representant de la rebel·lió rural, podem desfer mistificacions importants de la història catalana i europea que han divulgat certs relats dominants i burgesos, en concret els que afecten a Pere Antoni Veciana —fundador dels Mossos d’Esquadra— i Rafael Casanova ­—darrer conseller en cap de Barcelona (1713-1714), figura homenatjada per la Diada de l’Onze de Setembre.Va publicar l’any 2013 el seu primer llibre, una selecció escollida dels seus articles a la Revista Cambrils. En aquesta obra, L, presenta una biografia del prioratí Pere Joan Barceló, el resistent austriacista de Capçanes i enemic públic del règim borbònic de Felip V.