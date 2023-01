​El Solsona Patí Club brilla al Open de Montblanc

Ester Fornell (entrenadora) i MIREIA VILA

El passat 3 de desembre, a la ciutat tarragonina de Montblanc, es va celebrar unper anar adquirint punts pel rànquing 2022-2023 de laFederació Catalana de Patinatge.Delhi varen participar Mireia Vila al Nivell 4 de la categoria Benjamí, i Teia Colomés i Ona Cabot al Nivell 1 de la categoria Aleví.Va ser un matí molt i molt fred però les nostres patinadores, acompanyades per la sevaentrenadora Ester Fornell, estaven convençudes que farien pujar la temperatura de lesinstal·lacions esportives de la ciutat gràcies a la seva bona feina dins la pista.La primera patinadora solsonina a participar-hi va ser, que va realitzar un programa molt i molt bo encara que reconeixent que podem millorar per aconseguir ascendir més al rànquing. Varem optar per un programa molt complicat però la nostra patinadora ho va resoldre d’allò més bé ascendint fins la quarta posició.Més tard va sortir laamb moltes ganes de brillar damunt de la pista estrenant vestuari nou i gràcies a la seva confiança damunt dels patins va fer que el seu programa fos espectacular aconseguint unes boníssimes puntuacions que fins al moment la situaven en primera posició.Però just darrere de la Teia va sortir a pista la nostra patinadora, decidida a brodar el seu programa amb seguretat i elegància; i així ho va fer, tots els elements van ser de puntuacions espectaculars aconseguint ascendir fins a la primera posició, deixant laclassificació amb un destacat domini del Solsona Patí Club: en primera posició unadestacadíssima Ona Cabot i just darrere seu distanciant-se de la resta es situava la, tambénostra patinadora, Teia Colomés a la segona posició.Moltíssimes felicitats campiones: Ona, Teia i Mireia !