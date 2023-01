Inauguració del monument en homenatge als deportats del Solsonès als camps nazis

Amb aquest monument, obra de Jordi i Marc Vilà, es pretén fer justícia en reconeixement d’aquells qui van viure l’horror nazi en primera persona

El properl’endemà de la commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust , s’inaugurarà el monument enhomenatge a totes aquelles persones del Solsonès que van ser deportades a camps d’extermini nazi i algunes de les quals hi van morir.L’obra va ser escollida com a resultat d’un concurs d’idees i on el jurat, format per Sara Alarcón, Judit Gisbert, Jordi Guixé, Núria Ricard Ulldemolins, Ramon Padullés i Jaume Cuadrench, va valorar l’originalitat i l’estudi que va precedir el treball. La proposta guanyadora, elaborada amb acer, és fruit de la proposta Jordi i Marc Vilà, i es situarà en un espai de la plaça enjardinat de bell nou.L’acte, obert a tothom, comptarà amb l’assistència de, i amb una actuació musical a càrrec del violoncel·lista Peter Thiemann i la pianista Seon hee Myong.Aquest reconeixement es fruit de la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonèsl’Ajuntament de Solsona, l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de laUniversitat de Barcelona (EUROM) i el Centre d’Estudis Lacetans i compta amb el suport del’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Memorial Democràtic.