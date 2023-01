​Derrota excessiva a Agramunt

Capitans i trio arbitral

Fitxa tècnica del CF Solsona

Diumenge passat, 22 de gener, el sènior A del CF Solsona va sortir d’Agramunt. La primera part va ser dominada per l’equip local, mentre que la segona va ser dels solsonins.Els agramuntins van començar el partit amb força empenta. Al minut 12, l’àrbitre ja els havia hagut d’ensenyar dues targetes grogues.Al minut 15, un jutge de línia va tenir una doble participacióper al Solsona: primerament, indicant una falta del Solsona que l’àrbitre no havia considerat com a tal i, en segon lloc, no aixecant la bandera per assenyalar el fora de joc flagrant en la rematada del primer gol. El segon gol de l’Agramunt també arribà del servei d’una falta lateral i aquesta vegada l’autor del gol el va fer recolzant-se damunt l’espatlla de l’Eduard Navío.Pels solsoninsper això no va ser gaire estrany que un jugador reserva es queixés a l’àrbitre per una de les decisions que no considerava correctes i rebés una targeta groga.va ser el golàs que va fer el Xavier Pedrol, que, amb una sorprenent volea, envià la pilota a la xarxa fregant l’escaire de la porteria del Daniel Soria. Era el 3 a 0.Per part del Solsona, fins llavors,havia estat una esplèndida passada entre línies del Dídac Espuga cap al Guiu Montaner, que, en una ràpida cursa fins a la línia de fons, centrà perquè la rematés el Joel Canals.A la segona part el joc dels escapulats va millorar considerablement.L’entrenador va retirar un defensor i va fer entrar el davanter Modestas Melnikas. El Solsona, però en un contraatac ràpid l’Agramunt va culminar el 4 a 0. Amb un resultat molt negatiu, va ser aleshores quan els solsonins van aconseguir les jugades més perilloses. No tan sols el Joel Canals estigué a punt de marcar, sinó també el Roger Ribera, per dues vegades, el Dídac Espuga, el Modestas Melnikas, l’Eduard Navío, el Sergi Vendrell, el Guiu Montaner. Les jugades perilloses a l’àrea de l’Agramunt se succeïen, però faltava l’encert final.Esperem que aquest diumenge contra els de la Seu d’Urgell, a partir de les 4 h de la tarda al camp de futbol Municipal de Solsona, els solsonins estiguin més encertats de cara al gol.Daniel Soria, Ignasi Ballarà, Adrià Barniol, Dídac Espuga, Guiu Montaner, AniolSerra, Roger Ribera, Ioan Andrei Deac, Eduard Navío, Joel Canals i Hug Plans.Modestas Melnikas (46’), Sergi Vendrell (68’), Aitor Colell (79’) i Artem Melnik.Artem Melnik (32), Guiu Montaner (38’), Hug Plans (63’) i Aniol Serra (65’)