Els nous fanals de la Plaça del Camp han costat 5.000 euros

La renovació de la Plaça del Camp de Solsona, ha suposat diversos canvis, entre els quals, la substitució dels grans llums que il·luminaven el centre de la Plaça, per quatre fanals nous, amb disseny de columnes troncocòniques corbades de 7 metres d’alçada i 5 metres de desplaçament.Calia eliminar els fanals existents perquè la seva situació per sobre dels arbres de copa gran fa que no il·luminin correctament el centre de la plaça. Per a substituir-los es preveia la compra de 4 fanals nous de 7 metres d’alçada amb un braç de 5 metres cap a l’interior;L'Ajuntament va sol·licitar tres pressupostos a tres empreses i un cop vistes les ofertes es considerà que l’oferta tècnicament i econòmicament més avantatjosa era la presentada per Instal·lacions Malé, per un import total de 4.176,00 € (sense IVA), i 5.052,96 € (IVA inclòs).