Marta Codina, Mercè Sant i Jordi Erola agafen el relleu com a pendonistes de Sant Antoni Abat

Tots a dalt l'escenari Foto: Ramón Estany

Jordi Casaldàliga, pendonista d'Honor d'aquest any Foto: Ramón Estany

Aquest diumenge al vespre, a la mitja part del ball de Sant Antoni, ha tingut lloc el relleu de pendonistes de la festa, en el que els d'aquest any 2023, Lidia Grau, Lluís Codina i Judit Ribera, han passat el testimoni als qui seran pendonistes de l'any 2024.Les persones que passaran al capdavent de la festa l'any vinent, són el Jordi Erola i la Marta Codina, com a cordonistes, i la Mercè Sant, com a Pendonista.En el mateix acte, s'ha lliurat una placa de reconeixement al qui ha estat Pendonista d'Honor d'aquest any, el Jordi Casaldàliga, de Riner. Aquest títol es concedeix a aquelles persones vinculades a la festa al llarg dels anys, que hi han col·laborat, tant des d ela Junta, com fent de pendonistes.