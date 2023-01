La Intersindical s'adhereix a la vaga de docents

, i com a afiliada a la Intersindical, voldria fer una breu explicació dels motius pels quals, el sindicat al qual pertanyo s’adhereix a la convocatòria de vaga dels dies 25 i 26 de gener en el sector de l’Ensenyament.els Sindicats representatius van convocar diversos dies de vaga i, hi haviaprevistes noves mobilitzacions aquest inici de curs 2022-2023. Per tal d’evitar-les, laConselleria d’Educació va fer algunes concessions a pocs dies d’iniciar-se el curs (reducciód’una hora lectiva a partir del 9 de gener – retorn, per tant a les 18 hores lectives d’abans de les retallades per la crisi de 2008-, la contractació de nou professorat i el retorn al cobrament dels sexennis en comptes dels estadis – que s’han estat cobrant cada 9 anys des de les retallades- i que es podran demanar a partir d’ara.amb el Departament d’Educació, les vagues del setembre passat es van desconvocar, però aquest compromís no s’ha acomplert per part del govern i no hi ha hagut cap altra reunió fins a dates molt recents i amb propostes que considerem insuficients i sense calendarització.Per això, convoquem a la vaga per demanar:del personal interí,per aula, la(no guàrdies) als docents majors de 55 anys, fer realment efectiva laa les aules (controlant que es compleixi) i elamb efectes retroactius.hem treballat, treballem i treballarem per aconseguir la millor qualitat possible de l’ensenyament al nostre país, perquè pensem que és imprescindible per aconseguir una República catalana socialment justa i amb igualtat de possibilitats per a tota la ciutadania.Marta Vizcarro