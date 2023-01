​Circuit individual de bitlles del Solsonès

4a. jornada del Circuit Individual del Solsonès. Lanovament protagonista en la setmana mes freda de l’any i acompanyat del vent ha deixat alguns tiradors i tiradores sense participar.Entre els que han jugat la jornada s’han produït algunsEn Sènior Masculina el Toni Márquez continua en 1a posició ara amb menys marge sobre el2on classificat el José Luis Carnerero al 3r lloc arriba el Ramon Vilaseca que torna a posició de podi.En Super Sènior Masculina, el Ramon Solé assoleix el liderat desplaçant al Joan Serra que passa a la 2a posició. El Miguel Ferrer continua en la 3a posició del podi.En Sènior Femenina la primera i segona posició continua en mans de la Dolors Cots i la Dolors Torres. A la 3a posició arriba la Marisa Díaz després d’uns bones tirades en aquesta jornada.En Super Sènior Femenina no hi ha canvis amb la Montse Canals 1a, Carme Canals 2a i Marta Planas en 3a posició.A la classificació Infantil tampoc hi ha canvis amb l’Ainhoa Manau, 1a, Ramon Vilaseca 2on iAran Badia 3r.Restaran dues jornades que tindran lloc les dues primeres setmanes de febrer abans deCarnaval.Després d’aquesta segona jornada les classificacions de les diferents categories son lessegüents:1 Toni Márquez Olius Negre 74,382 José Luis Carnerero Arcada 73,633 Ramon Vilaseca Sr. Olius Groc 72,501 Ramon Valls Arcada 73,252 Joan Serra Olius Groc 71,253 Miguel Ferrer Olius Negre 70,251 Dolors Cots Olius Negre 74,002 Dolors Torres Olius Vermell 70,503 Marisa Díaz Olius Vermell 69,001 Montse C. Costa Arcada 71,832 Carme Canals Arcada 67,633 Marta Planas Arcada 57,001 Ainhoa Manau Olius Júnior 70,632 Ramon Vilaseca Olius Júnior 70,253 Aran Badia Olius Júnior 69,00