Solsona ha renovat amb tecnologia led l'enllumenat del camp municipal de futbol

El passat mes d'octubre, el regidor delegat d'Esports,va valorar la necessitat de substituir l’enllumenat existent al terreny de joc del camp de futbol de Solsona per llums de tecnologia led.L'objectiu és reduir el consum energètic de la instal·lació, així com la potencia instal·lada, alhora que proporcionar un enllumenat adient i renovat per a la pràctica del futbol en particular i l’esport en general.L'Ajuntament de Solsona va sol·licitar pressupostos a set empreses, i l'única empresa que va presentar pressupost en temps i forma va ser Indesol del Solsonès, SL. que es va adjudicar el contracte per la substitució de l’enllumenat existent al terreny de joc del camp de futbol de Solsona per llums de tecnologia led,