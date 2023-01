La Vermuteria desafia el fred amb la música de Boopy's Love

Boopy's Love,

Boopy's Love Foto: Ramón Estany

Aquest dissabte, 21 de gener, la plaça de Sant Roc ha acollit una nova vetllada musical de la mà de La Vermuteria, que ha portat a Solsona el duetMaribel Lara, veu i ukelele i Manolo German, contrabaix. Ho ha fet, desafiant la jornada gèlida, encara que fos amb un canó de calor per escalfar l'escenari.Boopy's Love és una formació que viatja per diferents estils musicals a qui li agrada cultivar la improvisació a partir de temes propis o ben coneguts pel públic. El seu repertori fa un recorregut des del blues als boleros, el jazz i el més pur rockabilly de Nashville, tot plegat acolorit per la genuïna veu de Maribel Lara i el seu ukelele, acompanyada pels ritmes de Manolo German al contrabaix.