El subdelegat del Govern José Crespín ha visitat Solsona

Visitant un taller d'AMISOL Foto: Subdelegació del Govern

A la Plaça del Camp Foto: Subdelegació del Govern

A les escales del Camp del Serra Foto: Subdelegació del Govern

Coneixent el procés de fabricació a l'empresa AMES Foto: Subdelegació del Govern

El passat dijous 19 de gener, el subdelegat del Govern de Lleida, José Crespín, va realitzar una visita a Solsona, acompanyat del regidor del PSC a l'ajuntament solsoní, Mohamed El Mamoun.Crespín va visitar en primer lloc l’Associació Amisol d’atenció a persones amb discapacitat intel•lectual. El subdelegat va valorar conèixer els projectes d’inclusió social, ocupabilitat i autonomia que l'entitat ofereix des de fa 40 anys perquè generen grans oportunitats a la comarca del Solsonès.Posteriorment, amb l'alcaldessa Judit Gispert va poder conèixer algunes de les actuacions que s'han portat a terme a Solsona amb el suport del Govern d'Espanya. Accions que contribuiran a impulsar sectors tan rellevants en el nostre territori com el del comerç local.També va copsar que els Fons Next Generation s'estan transformant en actuacions concretes als municipis: la reforma de la Plaça del Camp de Solsona, la principal actuació del projecte per dinamitzar i potenciar el comerç local finançat pel Govern d'Espanya amb 400.000€, practicament enllestida.El sector empresarial també va merèixer l'atenció del Subdelegat, amb la visita a l’empresa AMES, un dels líders mundials en fabricar coixinets destinats a la indústria de l’automoció, els electrodomèstics i la maquinària industrial. Ho fan a través de la pluvimetal•lúrgia, un procés productiu a partir de pols de metalls compactats.