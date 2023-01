Línies d’ajuda obertes

Aquest dijous s’ha presentat al Ple del Consell Comarcal del Solsonès l’, que està en funcionament des de finals del mes de desembre.Aquesta forma part de la xarxa d’oficines sorgides a l’empar de l’per tal d’apropar aquest ens al territori i facilitar l’anomenada transició energètica.Aquest nou servei que ofereix l’ens comarcal, que ajudarà a fixar un criteri comarcal per aldesenvolupament de les energies renovables, ha de contribuir a la implantació de les comunitats energètiques, l’autoconsum i la sobirania energètica. L’Oficina Comarcal de Transició Energètica és unetc., així com dels projectes i polítiques de transició energètica a Catalunya i a la comarca.Actualment hi ha diverses línies de subvencions obertes. Per una bandaTambé es poden sol·licitarProperament s’obrirà una convocatòria per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques.L’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Solsonès està ubicada a la seu del ConsellComarcal. Per a més informació o per concertar una cita us podeu adreçar atrucant prèviament al telèfon 973-482003 o bé a través de l’adreça de correu electrònic octesolsones@elsolsones.cat Aquesta Oficina rep el suport de l