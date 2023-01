CUP Solsona demana una solució urgent per a les treballadores familiars del Consell Comarcal​

Elté per objectiu donar suport a situacions de necessitat en l’entorn domiciliari i potenciar l’autonomia i la integració en l’entorn familiar i comunitari de les persones grans que necessiten aquesta ajuda, sent una política estratègica davant dels canvis socials i demogràfics que estem vivint avui en dia., relatiu a “Avaluació de la implementació del servei d’ajuda a domicili (SAD)”, la lectura del qual us recomanem, conté unes conclusions força alarmants i sobretot molt realistes del poc reconeixement de les seves funcions i de la precarietat de les seves condicions laborals.El Consell Comarcal del Solsonès,està aguditzant-la i fent-la encara més greu i injusta. És sabuda la reivindicació de les treballadores familiars d’aquesta casa, però el que brilla per la seva absència són les solucions.Quan s’afirma que una treballadora familiar, a jornada sencera, un cop descomptades les retencions fiscals, no arriba als 1000€, és del tot cert. En el seu cas, però, aquesta circumstància no només es deu a la falta de reconeixement social de les tasques que realitzen, sinó també al fet queTenim l’evidència que, almenys,de pressupostos de l’estat, que els hi és de plena aplicació. Les treballadores estan cobrant des de fa molts anys menys diners que els que haurien de cobrar, o dit d’una altra manera, una treballadora del Consell Comarcal del Solsonès cobra menys que una treballadora familiar d’una altra administració que tingui reconegut el mateix Grup (C2) i el mateix nivell (16).Els principalssón aquest Consell Comarcal. Per tot això, exigim que es reverteixin les actuals desigualtats i:1. Es procedeixi de manera immediata ai complement de destí al que correspongui d’acord amb la Llei General de Pressupostos, així com el complement específic que els hi correspongui per Conveni.2. Se lesen els darrers anys, per aquest detriment en la seva nòmina.3. Que esles treballadores familiars via millora en el complement específic, que dignifiqui la retribució que reben per la seva feina.4. Es faci unadel Solsonès i es solucionin les irregularitats actuals.És responsabilitat d’aquest govern del Consell Comarcal que la situació precària de les treballadores del SAD segueixi setmana rere setmana. És un problema quevia reconeixement del complement específic i l’ajust de la nòmina a la Llei de Pressupostos. La seva precarietat és una situació urgent que no pot esperar a que les llargues negociacions de la RLT o a una futura auditoria, i per tant cal ser solucionada amb urgència amb les eines que hi ha l'abast.