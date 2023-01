​Zoo del Pirineu engega cursos per rehabilitar animals salvatges

El proper dissabte 28 de gener se celebrarà el primer curs de rehabilitació d’animals salvatges que organitza la fundació Zoo del Pirineu i que va dirigit als estudiants i auxiliars de veterinària.L’objectiu d’aquests cursos, que tindran lloc el darrer cap de setmana de cada mes, és dotar els professionals del sector “d’eines pràctiques per adquirir coneixements per atendre adequadament els animals salvatges” explica la directora del Zoo del Pirineu, Stania Kuspertova.El curs serà dirigit per Laia Sánchez Golobart, prestigiosa veterinària titular del centre, titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona, Sánchez Golobart és membre de l’Associació Europea de Veterinaris de Zoològics i d’Animals Salvatges (EAZWV)Tal i com destaca Kuspertova “a cada curs s’admet un màxim de cinc estudiants” per assegurar la màxima atenció personalitzada possible, alhora que “els participants se sentiran acompanyats en tasques que els poden donar respecte” afegeix la directora de Zoo del Pirineu.A més a més d’oferir els coneixements necessaris per atendre correctament els animals salvatges en la seva arribada al centre, el curs també explicarà als participants com realitzar el control rutinari dels animals i les tècniques per al subministrament de medicaments. La directora posa en relleu “l’oportunitat de formar-se en un entorn real que suposen els cursos per als futurs professionals” veterinaris.