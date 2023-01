Judit Gisbert entrega els premis dels concursos d'aparadors nadalencs

Millor postal de Nadal que enguany va ser per a Sofiya Kulyk Foto: Ramon Estany

Fruits Taribó Foto: Ramon Estany

Òptica Jané Foto: Ramon Estany

Mans i Mànigues Foto: Ramon Estany

Lourdes Teixits Foto: Ramon Estany

Divendres passat, 13 de gener, es posava punt i final a les festes de Nadal amb el lliurament de premis dels concursos de temàtica nadalenca.Un cop lliurats els dels pessebres més bonics i espectaculars, es va entregar el premi a la millor postal de Nadal que enguany va ser per a Sofiya Kulyk, que va ser premiada amb 150€.Tot seguit, es van repartir els premis als aparadors nadalencs: Fruits Taribó va recollir el seu premi, 300 euros per gastar al comerç local, com a millor aparador de Nadal.El concurs d'aparadors també va premiar a Optica Jané, que va quedar segona, ia Mans i Mànigues i a Lourdes Teixits, que van finalitzar en tercera posició.