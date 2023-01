​Primera campanya de donació de sang i plasma d'enguany a Solsona

El properSolsona acollirà una nova campanya de donació de sang i plasma, la primera d'aquest 2023. Ens trobareu, com és habitual, a les instal·lacions de laAquest 2023 caldran 260.000 donacions per atendre les necessitats dels pacients de Catalunya. Gràcies a aquestes donacions podrem assegurar tots els seus tractaments.Tres de cada deu transfusions de sang que requereixen els pacients són per a tractaments de càncer. De fet, aquest tipus de malalties són les que més sang consumeixen, per davant de les malalties de l'aparell digestiu, com hemorràgies intestinals, i la salut cardiovascular, com els infarts.Tractant-se del mes de gener, podríem dir que, estem en rebaixes. Tenimi aquest any, especialment, per l'augment de casos de grip.Veniu a donar, us necessitem! Remuntar és a les vostres mans i corre per les vostres venes. Sou vitals!Recordeu donarsang.gencat.cat per agilitzar la donació i donar-vos la millor atenció possible. Gràcies!, amb un detall per a tots i cadascun dels donants com agraïment a la vostra generositat i regularitat. Gràcies, una vegada més, per fer-nos confiança!