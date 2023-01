Un curtmetratge reivindica el paper del petit comerç en l’imaginari col·lectiu solsoní

Casa teva

(AUTORIA: Elsabeth) Part del repartiment són alumnes del Tatrau Escola de Teatre

Estrena aquest divendres

A partir de la setmana vinent es podrà veure a les xarxes, un curtmetratge de ficció que reivindicai la vertebració de la comunitat. Dirigit i produït per Elsabeth Produccions amb un repartiment local, aquest film és un encàrrec de la regidoria de Desenvolupament Local de Solsona per potenciar el teixit comercial a través del màrqueting indirecte.Una colla d’infants juga al claustre de la catedral de Solsona, aliena als actes festius de l’exterior, fins que un d’ells desapareix pel pou en intentar recuperar la pilota que hi ha anat a parar. Amb aquesta evocació a la llegenda solsonina arrenca la primera seqüència del curtmetratge Xinxunxan, un film d’amb què la regidoria de Desenvolupament Local vol dinamitzar el comerç local.S’emmarca en unaper subratllar el paper que el petit comerç juga en el dia a dia de la població. S’estrena aquest divendres al vespre per als comerços solsonins i es difondrà a les xarxes municipals a partir de dilluns que ve.mostra una àmplia diversitat de botigues i establiments que il·lustren l’extens ventall de possibilitats d’una població, per petita que sigui, si el comerç i el sector serveis, en general, són vius. El dinamitzador de l’espai comercial de l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) i coordinador de la iniciativa per part de l’Ajuntament,, destaca que “s’ha construït una història que transcorre en bona part als comerços al detall i de serveis per aconseguir un producte final que posa en valor el sector subtilment a través de l’entreteniment”.es concep com “una faula sobre com el petit comerç té un pes cabdal en la construcció de la memòria col·lectiva i en l’arrelament de les persones”, explica Xavier Puig. Les botigues esdevenen “un espai de transició entre l’esfera privada i la pública”, llocs segurs on els nens i nenes poden anar sols a comprar i on la clientela es tuteja amb les persones que hi ha darrere el taulell. La cinta és vindicadora dei quan un s’hi fa gran al seu voltant. “Ja ho saps! Això és casa teva!”, li diu una carnissera a un dels protagonistes en una de les escenesfinals.A banda de la proximitat i confiança dels botiguers, l’audiovisual posa el focus en, com les espardenyes, els ganivets Pallarès, els embotits o la coca de croissant, per esmentar-ne alguns. Implícitament, l’espectador hi reconeixerà també les bondats del comerç local que no es troben en la compra electrònica.Elsabeth subratlla el segell solsoní del projecte, no només per l’equip, sinó també pel repartiment. Alumnes delque s’interpreten a si mateixos, actors amateurs solsonins, famílies dels infants, botiguers... “Tot i que el registre és de ficció, proposem un joc de de miralls amb la realitat”, avança el director del projecte.al teatre comarcal en un acte públic en què s’ha convidat un centenar de persones que d’alguna manera o altra han participat en el film i el conjunt de comerços de la ciutat.Aquest projecte ha tinguten el marc de les campanyes de potenciació del centre comercial urbà, i una subvenció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). Des de l’Agència de Desenvolupament Local es treballa per dur a terme en un futur noves actuacions de màrqueting indirecte que reforcin el comerç local.FOTO 2.