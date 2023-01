​Joan Parcerisa i Ramon Montaner faran equip i sumaran recorregut amb Judit Gisbert

Encapçalada per l’actual alcaldessa,, la candidatura d’ERC Solsona per a les eleccions municipals d’enguany s’acompanya deEls solsonins, ambdós amb perfils polítics diferents, però “igual de necessaris i òptims per al nou projecte, tal com han demostrat ser-ho durant aquest darrer mandat”, assegura Gisbert, volen conferir. “Coneixem el terreny i sabem de què parlem; han estat quatre anys difícils i, precisament, la complexitat ens ha permès aprendre a funcionar en situacions menys amables, si bé en les quals la gestió és més necessària que mai”, reflexiona Montaner, actual primer tinent d’alcalde i regidor de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Parcs i Jardins.En aquest sentit,en els quals s’afegeixen “mirades fresques i renovades”. Tant Gisbert com Parcerisa i Montaner coincideixen en el model de ciutat, de la qual en subratllen una actitud activa, verda i inclusiva. Són valors que apel·len directament a les causes conjuntes per a les quals es vol continuar treballant, com són elentre d’altres. “Tenim clar quin és el nostre lloc: a prop de les persones i de les seves realitats i inquietuds”, assevera Parcerisa. Així mateix, Montaner insisteix que ser a la vora de la gent significa també donar resposta a les seves necessitats ocupacionals i fer costat a les seves iniciatives empresarials. “Fer de Solsona una ciutat comercialment i empresarialment justa i sostenible és un repte i un deure diari”, considera el responsable de l'executiu adscrit als barris del Pont i la carretera de Sant Llorenç, la Creu de Sant Joan i als polígons industrials.La tríada republicana es va estrenar conjuntament en el marc dels anteriors comicis, celebrats el 2019. Aleshores,d’una banda, amb Montaner es postulava una línia més empresarial i estratègica; d’altra, amb Parcerisa s’agregava un component jove, polivalent i també acadèmic gràcies als seus estudis en Ciències Polítiques i Gestió Pública. De fet, Gisbert fa èmfasi en la formació de Parcerisa, tot admetent que “es tracta d’una base teòrica que la resta no tenim i que resulta essencial a l’hora de comandar un equip polític i, sobretot, de govern”, d’aquí també que el politòleg del grup sigui també el cap de campanya.