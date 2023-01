​L’Assemblea Nacional Catalana

No és pas que jo sigui un expert en aquesta entitat catalana, però si s’hi val a judicar per les comunicacions que n’he rebudes, considero que es tracta d’. Els catalans la necessitem força, puix que vivim alienats respecte a aquest dret nostre fonamental. Els catalans tenim fama de preocupar-nos molt pel calaix dels doblers, tant de bo, doncs, que part d’aquesta preocupació la dediquéssim a considerar i entendre aquest dret nostre fonamental, que a la llarga redundaria fins i tot en més gruix de diners que fessin cap a la nostra arca. D’això no en puc fer una absoluta promesa, però m’hi jugo el coll que si no visquéssim sotmesos a un estrany que ens xucla tant com pot els recursos monetaris, n’hi hauria força més per a tots.Els economistes parlen d’─i ja no hi tornen.Fins és estrany que els catalans aguantem aquesta injustícia, que va tant en contra nostre, i no ens hi rebel·lem. Aquesta injustícia que va tant contra allò que molt estimem els catalans. Per tant, si no sabem com treballar-hi, si ens convencem que ens cal activar-nos en aquest sentit, podem trucar a la porta d’aquesta Assemblea nostra i dir-li que volem participar de la seva activitat, que, sis us plau, ens tinguin en compte i ens comuniquin les seves empreses i ens hi atorguin una feina o altra, que estem disposats a col·laborar-hi i a treballar pels drets ignorats dels catalans. Amb això faríem una passa endavant formidable en bé de nosaltres mateixos i dels nostres paisans.Sí,, i segur que en gran part, si no és totalment, ho consideren una qüestió d’estómac. Amb una Catalunya que de fet els digués “Bon vent i barca nova!” la ballarien magra i per res del món volen que això pugui ser dit.Per tant, sense fer escarafalls, sense fer soroll inútil, treballem per ser Lliures i Sobirans. De fet, perquè sap prou bé quin pa s’hi llesca històricament. Però l’atzar, les circumstàncies han estat més forts contra nosaltres i en els temps moderns ens veiem reduïts a la trista situació que vivim tenint Castella per mestressa i propietària nostra. És depriment, és degradant, i cal que mirem per nosaltres mateixos cercant el do de la Sobirania, el qual no ens vindrà caigut del cel i encara més poc ideat, germinat a Madrid.Alhora que hi treballem ens anirem civilitzant més i més, posant-nos al dia de la vida moderna. Si fem un cop d’ull escrutador a l’Europa de les nacions, veurem que és un mosaic imponent que pena i sospira per la Justícia. D’acord amb aquesta qualitat universal a cada nació li pertany el dret a auto determinar-se, siguin quins siguin els lligams que la subjecten a l’Estat que la domina i allò que cadascuna faci per tal de ser Lliure i Sobirana redunda en bé de totes.D’acord amb això, el papa Pius XII digué que “La guerra europea esclatà per raó del menyspreu que feien dels nacionalismes europeus”. Per tant, ja en ple mil·lenni de la civilització i del progrés humà, cal treballar perquè cada nació al planeta es revesteixi de l’autoritat i de la independència que li pertoca.