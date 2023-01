Sant Llorenç de Morunys commemorarà el bicentenari de la crema del poble

El gener del 1823, ara fa exactament 200 anys, Sant Llorenç de Morunys va seramb la crema i el saqueig de la seva vila en el marc de les pugnes entre liberals i reialistes en el període històric conegut com el Trienni Liberal (1920-1923). En aquell moment, els liberals tenien el govern, però els més conservadors, anomenats reialistes, eren els que dominaven les zones rurals com la nostra comarca.Sant Llorenç de Morunys es va, i junt amb reialistes d’altres municipis van decidir prendre les ciutats de Solsona, Berga i Cardona. El govern central, per a aplacar aquestes revoltes, va enviar el generala la Catalunya Central, i va ser aquest qui va decidir incendiar i saquejar Sant Llorenç de Morunys. Per sort, la gran majoria d’habitants van poder abandonar les seves cases, i el general va decidir no cremar una desena de cases de famílies que es van quedar, ni tampoc l’església ni l’altar dels Colls.Per tal de commemorar aquest esdeveniment totalment històric de la vila, aquest proper cap de setmana es realitzaran. Per començar, eles realitzarà una conferència al Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, titulada “Revolució i contrarevolució durant el Trienni Liberal al Berguedà i el Solsonès (1820-1823)”, a càrrec de l’investigador i doctor en històriatindrà lloc una visita guiada titulada “La crema del poble de Sant Llorenç de Morunys el 1823”.es durà a terme l’acte principal de la commemoració, que és una cercavila en representació de la crema i el saqueig, començant a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord i acabant a la Plaça de la Canal. Finalment,es vendran per 5 € durant tot el dissabte (de 11h a 14h i de 17h a 20h) i el matí del diumenge (de 11h a 12h) al Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, que serà el punt d’inici de les visites. La conferència i la cercavila seran actes gratuïts per a tots els públics.