Solsona acull la cinquena Jornada Punt Empresa del Solsonès i Cardona

L’convoca el teixit empresarial del Solsonès i la vila bagenca a la cinquena Jornada Punt Empresa , que se celebrarà a l’auditori de la sala polivalent de Solsona dimecres vinent, dia 25, d’una del migdia a dos quarts de cinc de la tarda. En la primera edició que recupera la presencialitat, després de dos anys de trobades virtuals,i els projectes prioritaris per a aquest exercici.El catàleg recull la informació dels serveis d’orientació, gestió d’ajuts municipals, assessoraments personalitzats, activitats de cooperació, intermediació laboral, formació i altres projectes. Una de les novetats d’enguany és la voluntat de potenciar la comunitat emprenedora Sinèrgika, sorgida l’any passat en el si de l’espai de cotreball cardoní La Nova.Pels volts de les dues, el programa proposa aprofitar la pausa d’aperitiu per fer. La jornada de dimecres que ve es clourà amb unaa càrrec de Carlos Bella, conferenciant i formador especialitzat en desenvolupament personal i professional i en estratègies d’atracció de talent.Participaran a la cinquena Jornada Punt Empresa l’alcaldessa de Solsona,; el seu homòleg de Cardona,, el conseller comarcal de Promoció Econòmica del Solsonès,; la directora de l’Adlsolcar,, així com el president d’Empresaris per al Solsonès,, com a conductor.L’assistència a aquesta cita és gratuïta, però es demana inscripció prèvia en línia abans del dia 23 mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/5aJornadaPuntEmpresa