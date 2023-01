​Bluestime tocaran a l'Sputnik

Després de 3 anys i mig des del seu darrer concert a Solsona, la banda solsonina integrada per Ramon Barrera a la guitarra, Jesús Guzmán al baix i veu i Pere Jordi Baraldés a la bateria, tots tres músics amb una àmplia trajectòria i ben coneguts dins l’escena musical de la nostra ciutat, pujaran de nou a l’escenari de l’Sputnik per oferir-nos una descàrrega del seu Blues-Rock potent i ple de sensibilitat, amb versions de Joe Bonamassa, Jimi Hendrix, Muddy Waters, Jethro Tull, Allman Brothers Band, Robert Johnson, Rory Gallagher i altres.Serà el divendres 20 de gener, a les 11 de la nit.Tot un plaer tornar-los a tenir entre nosaltres. Músics de casa nostra fusionant el blues i el rock tal com ells saben fer. Un concert per escoltar i per gaudir.