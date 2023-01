Degut a la caiguda general de la fibra de la companyia Orange, ha quedat fora de servei al Centre Sanitari del Solsonès el programa ECAP d’història clínica informatitzada utilitzat per tots els professionals de la xarxa d’atenció primària de l’ICS.El Consell Comarcal i la direcció del Centre Sanitari informen que fins que no quedi resolt, no es podran donar hores. Remarquen que es tracta d'una causa aliena a l'ens comarcal i que s'està treballant per resoldre.