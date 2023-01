​El CF Solsona aconsegueix una victòria de prestigi amb un final d’infart

L’onze escollit d’Edu San José i David Jaray

Els capitans amb l’equip arbitral.

Fitxa tècnica del CF Solsona:

Diumenge passat, el primer equip va segellar els, en la visita del Cervera al Municipal.En els primers quaranta-cinc minuts va destacar la igualtat entre els escapulats i els cerverins, ontingué l’ocasió més clara d’aquest primer temps, després d’un xut potent que acabà parant el porter cerverí. També el CE Cervera tingué algunes oportunitats, que acabaren amb xuts desviats o bé sense complicacions per al porter Soria.Després del descans,i es va veure amb algunes superioritats que suposaven arribades clares, com la de Joel Canals, que va arribar a disputar un u contra u envers el porter amb un xut per sobre del travesser o bé el servei de banda, servit per l’Aniol Serra que acabà amb gol anul·lat pel fet que ningú toqués l’esfèric i entrés directe des de la banda.A mesura que passaven els minuts, però,, sobretot mitjançant serveis de pilota aturada, entre faltes laterals i serveis de cantonada.Ja als minuts finals passaren els fets més transcendents. Al minut 89 l’àrbitre xiulà unafalta al mig del camp que suposà, la primera fou objecte de la falta i la segona fou per llençar lluny la pilota, fet que retardà el reinici del joc. Just després, el col·legiat obvià una caiguda dins de l’àrea d’un davanter cerverí i l’amonestà per simular un penal.Així doncs, els escapulats arribaven al temps d’afegit amb un home menys. Fou al minut 94, quan, després d’un córner, eldesprés d’un fort xut des de la frontal de l’àrea, la qual cosa desencadenà la desfermada alegria al Municipal de Solsona.Aquesta victòria serveix als solsonins per situar-seDiumenge vinent s’hauran de desplaçar fins a Agramunt, on disputaran la 16a jornada de Segona Catalana a partir de les 16.30 h, envers el CF Agramunt, que plantejarà, de ben segur, un partit difícil per als nostres.Daniel Soria, Ignasi Ballarà, Adrià Barniol, Dídac Espuga, Guiu Montaner, Àlex Garcia, Aniol Serra, Roger Ribera, Ioan Andrei Deac, Modestas Melnikas i Hug Plans.Suplents: Jordi Casaldàliga, Sergi Vendrell, Joel Canals (56’), Xabier Rodríguez, Eduard Navío (78’) i Brian Maarouf (69’).Gols: Guiu Montaner (90+4’)Targetes grogues: Joel Canals (66’), Brian Maarouf (doble amonestació al 89’), EduardSan José (89’) i Pau Llàcer (89’).