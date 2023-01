Òmnium Solsonès organitza un acte per reactivar l'independentisme

Divendres, 20 de gener de 2023 a partir de les 7 de la tarda, el Centre Cívic Xavier Jounou acollirà l'A continuació,amb la presència del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich . En un format de conversa on diferents ponents conversaran amb l'objectiu de generar un espai de debat en positiu per reactivar el moviment independentista. També hi participaran el periodista Quico Sallés , Pilar Clotet, empresària agroalimentària de la Masia de Bonsfills i Nadia Urrich, educadora social i creadora de Weli Weli.Moderarà l'acte l'escriptor i activista cultural Xavier Gonzàlez-Costa Òmnium Cultural organitzaper a l'obertura d'un nou cicle polític amb noves veus, un nou cicle que permeti abordar la resolució democràtica del conflicte polític, recuperar la il·lusió, l'esperança col·lectiva, les mobilitzacions, el creixement i avançar cap a la independència. Òmnium considera, a més, que en aquest nou cicle caldrà incorporar noves sensibilitats i noves veus al debat estratègic, com el jovent organitzat, el teixit empresarial, el sindical, o el tercer sector, entre molts d'altres.