Es talla el trànsit en un tram de la plaça del Camp per les obres del nou pas elevat

S’ha tallat el trànsit en aquest tram durant una setmana. Els vehicles procedents del Vall Fred hauran de desviar-se pel passeig i els que entrin pel costat sud de la plaça hauran de passar per la banda de l’Escola Arrels. El trànsit procedent del passeig es veurà intermitentment afectat durant un parell de dies.

Supressió de barrera arquitectònica

Aquest dilluns han començat lesla construcció d’un pas de vianants elevat que l’enllaçarà amb el passeig del Pare Claret. Per aquest motiu, s’ha tallat el trànsit en aquest tram durant una setmana.El trànsit procedent del passeig es veurà intermitentment afectat durant un parell de dies.El nou pas elevat serà dei tindrà el mateix aspecte que la plaça, amb un acabat de rajoles de formigó. Aquesta construcció s’inclou dins l’obra de renovació del paviment de la plaça del Camp, que ha tingut un cost de 205.700 euros i se subvenciona amb fons Next Generation. L’objectiu de la intervenció ha estat fer més accessible aquest cèntric punt de la ciutat en el marc d’un pla d’impuls del comerç local i el mercat.D’altra banda, des d’avui i durant bona part d’aquesta setmanatambé per obres. La brigada municipal hi suprimeix un esglaó entre el pas de formigó i la plaça per habilitar-hi una rampa que faci més accessible aquest indret.