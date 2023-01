El passat divendres 1 3 de gener es va celebrar l a reunió de socis i sòcies de l ’A FC S més esperada i amb més participació a l ’A udi to ri de l a Sala Polivalent. En aquesta reunió es va poder co n èi xer el programa d’a ctes del Carnaval de Solsona 2 0 2 3 amb tots els seus detalls i tota l a informació necessària. Malauradament també es va anunciar l a baixa de Mi a Pa rceri sa Albacete de l a Junta de l ’A FC S per motius personals.





Sense sortir massa de l ’estructura pròpia del nostre Carnaval, destaquem el retorn dels actes més singulars a l a Plaça Major. Pel que fa als àpats, n o retornen en l a seva totalitat a l Nucli Antic, alguns romandran a l a Plaça del Camp per qüestions logístiques. Aquesta mateixa plaça també serà l ’ep i cen tre durant el matí del dilluns del Carnaval In fa n til. També es veuen modificades les ubicacions del Din ar Jo ve, a l a Plaça Sant Pere, i de l a Festa Neó, a l a Plaça de l a Catedral. La KinaRessaka! també experimenta un canvi significatiu, i és que a partir d’a ra només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat.

Cal destacar que la majoria dels actes que es van incorporar en l ’edició anterior es mantenen amb la mateixa força després de l ’èxit assolit. L’Ou Com Balla, Festa-Fotre Vo l.2 i la Benvinguda del Carnestoltes Infantil en son alguns exemp l es.També es manté l ’Entrega de Bojos el divendres previ a l ’inici de la festa. El Ball al Lloro se seguirà efectuant a l a Plaça del Camp el dissabte a la tarda i, com a novetat, Olímpics Fest 2023 dissabte a la nit.

Pel que fa a la botiga del Carnaval, aquest any s’i n sta l ·l a rà a l Local Boig entrant pel C/ de les Llices. S’obrirà per als socis i sòcies els dies 3 , 4 i 5 de febrer. A partir del dilluns dia 6 fins el dijous dia 9 de febrer podrà fer ús de la botiga qualsevol persona, sigui sòcia o no .Els dies 1 3 i 1 4 de febrer seran els últims que aquesta estarà oberta. Els horaris son els següents: Divendres 3 de febrer de 1 7 h a 2 1 h Dissabte 4 de febrer de 1 0 h a 1 3 h i de 1 7 h a 2 0 h D i umen ge 5 de feb rer de 1 1 h a 1 4 h Dilluns 6 de feb rer de 1 7 h a 2 1 h Dimarts 7 de febrer de 1 9 h a 2 1 h Dimecres 8 de febrer de 1 9 h a 2 1 h Dijous 9 de febrer de 1 9 h a 2 1 h Divendres 1 0 de feb rer de 1 1 h a 1 3 h Dilluns 1 3 de febrer de 1 8 :3 0 h a 2 0 :3 0 h Dimarts 1 4 de febrer de 1 8 :3 0 h a 2 0 :3 0 h

