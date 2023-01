Els actes centrals del Carnaval tornen a la Plaça Major

El passat divendres 13 de gener es va celebrar la reunió de socis i sòcies de l ’AFCS més esperada i amb més participació a l ’Auditori de la Sala Polivalent. En aquesta reunió es va poder conèixer el programa d’actes del Carnaval de Solsona 2023 amb tots els seus detalls i tota la informació necessària. Malauradament també es va anunciar la baixa de Mia Parcerisa Albacete de la Junta de l ’AFCS per motius personals.



retorn dels actes més singulars a la Plaça Major. Pel que fa als àpats, no retornen en la seva totalitat a l Nucli Antic, alguns romandran a la Plaça del Camp per qüestions logístiques. Aquesta mateixa plaça també serà l’epicentre durant el matí del dilluns del Carnaval Infantil. També es veuen modificades les ubicacions del Dinar Jove, a la Plaça Sant Pere, i de la Festa Neó, a la Plaça de la Catedral. La KinaRessaka! també experimenta un canvi significatiu, i és que a partir d’ara només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat.

Sense sortir massa de l’estructura pròpia del nostre Carnaval, destaquem elPel que fa als àpats, no retornen en la seva totalitat a l Nucli Antic, alguns romandran a la Plaça del Camp per qüestions logístiques. Aquesta mateixa plaça també serà l’epicentre durant el matí del dilluns del Carnaval Infantil. També es veuen modificades les ubicacions del Dinar Jove, a la Plaça Sant Pere, i de la Festa Neó, a la Plaça de la Catedral. La KinaRessaka! també experimenta un canvi significatiu, i és que a partir d’ara només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat.

Cal destacar que la majoria dels actes que es van incorporar en l’edició anterior es mantenen amb la mateixa força després de l’èxit assolit. L’Ou Com Balla, Festa-Fotre Vol.2 i la Benvinguda del Carnestoltes Infantil en son alguns exemples.També es manté l ’Entrega de Bojos el divendres previ a l’inici de la festa. El Ball al Lloro se seguirà efectuant a la Plaça del Camp el dissabte a la tarda i, com a novetat, Olímpics Fest 2023 dissabte a la nit.

Programa

Divendres 10 de febrer

22:00 Entrega de Bojos + concert amb “Northern Cellos” a la Sala Polivalent



Dissabte 11 de febrer

12:00 El xim-pum final de l’Espedrera. Acte d’agraïment als mecenes al Saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató

22:45 Campanassu i Nit d’Assaig a la Plaça Major

A continuació, A MaMarla Dirty Party a la Plaça del Ruc. Organitza: Comparsa Sant Hilaris

02:00 Nit de DJ’s “Beat Festival” a la Sala Polivalent



Diumenge 12 de febrer

10:00 Enramades al Nucli Antic. Col·labora: Comparsa Panders

10:30 Parc Infantil a la Plaça del Camp. Organitza: Comparsa Mata-rucs

13:30 Dinar Rosa a la Plaça Major. Organitza: Comparsa Geganteta

17:30 Ball d’Assaig amb “Grup Crystal” a la Sala Polivalent



Dijous 16 de febrer

19:30 Anada des de la plaça de l’Ajuntament

20:00 Benvinguda de SM Carnestoltes a l’Av. del Pont

Seguidament, coronació i Ball Mut a la Plaça Major

21:00 Sopar Gras i patxim-patxim a la Plaça Major amb Marc Anglarill. Col·labora: Lo Cal Quinto i Parroquians

23:00 Drakaxanga amb la Trinxaranga des de la Plaça Major. Organitza: Comparsa La Draca

01:00 Concert amb “The Velcros”, “Orquestra Tra Tra” i “Quicu Lloms” a la sala Polivalent



Divendres 17 de febrer

10:30 Gegantons a prova pel Nucli Antic, des de la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Mocós i KGB

13:30 Dinar Jove a la plaça Sant Pere

16:00 Benvinguda del Carnestoltes Infantil a la Sala Polivalent, amb “Jordi Tonietti”

18:00 Verificació de Boits a la plaça de l’Ajuntament

19:00 Baixada Mundial Qatar de Boits pel carrer Castell. Organitza: Comparsa Minairons. Col·labora: Comparsa Margaritus

19:15 L’Ou Com Balla a la plaça Sant Joan. Organitza: Comparsa Viskiends i Comparsa Galtons

21:00 Ball de la Patacada amb “Joan Altarriba” a la Plaça Major. Col·labora: Comparsa Kinitos

21:30 Festa Neó a la plaça de la Catedral

23:30 Festa-Fotre Vol.2 a la plaça de la Catedral. Organitza: Comparsa Mitxus

1:30 Concert amb “Green Valley”, “La Quinta” i “Les Que Faltaband” a la sala Polivalent



Dissabte 18 de febrer

11:00 Concurs de K-Tifes al Vall Calent. Organitza: Comparsa Gegant Boig

13:30 El dinar de la VARgonya a la Nova Plaça del Camp. Organitza: Comparsa Local Roc. Col·labora: Comparsa TIF

16:00 Mercat de divendres pel Nucli Antic. Col·labora: Comparsa Llamp de Déu

16:00 Ball al Lloro amb “Joan Vilandeny” a la plaça del Camp

16:30 Recepció del Mata-ruc d’Honor a l’avinguda del Pont. Quan s’escaigui, inauguració del monument al portal del Camp i de l’exposició del Carnaval a l’Ajuntament

19:00 Anada d’autoritats i gegants des de la plaça de l’Ajuntament

19:30 Gran cerimònia oficial d’obertura dels jocs olímpics d’hivern i baixada de comparses per la carretera de Torà. Col·labora: Comparsa Fletxats

Seguidament, proclamació del Mata-ruc d’Honor, bramada i ballets a la Plaça Major. Encabat, Penjada del Ruc a la plaça del Ruc

23:00 ConEsa Festival a la plaça del Bisbe. Organitza: Comparsa Foguereta

23:23 Olímpics Fest 2023 amb “Antonio el Remendao” a carrer Sant Cristòfol. Organitza: Comparsa Olímpics

02:00 Concert amb “Itaca Band”, “Porto Bello” i “Coco” a la sala Polivalent



Diumenge 19 de febrer

08:00 Tronada i Ball de l’Escaldat amb “Marc Anglarill” a la plaça Major. Col·labora: Comparsa Oriols

11:00 Anada d’autoritats acompanyades de SM Carnestoltes, el seu seguici i l’Orquestra Patinfanjàs des de la plaça de l’Ajuntament.

11:30 Arribada de la Missatgera a deshora a la plaça Major.

Seguidament, Sermó i Ballets a la plaça Major

16:30 Taller infantil a la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Mocós

17:00 Contradanses i Capta de Gegants amb la “Cobla Juvenil ciutat de Solsona” des de la plaça del Consell Comarcal

19:30 Kina Ressaka! a la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Baluets. Col·labora: Comparsa Pitaufes



Dilluns 20 de febrer

10:00 Recepció del Mata-ruc d’Honor infantil a la plaça de l’Ajuntament

10:30 Anada d’autoritats des de la plaça de l’Ajuntament

11:00 Arribada de SM Carnestoltes amb “Pepsicolen” per la carretera de Torà. A continuació, sermó, bramada i ballets a la plaça del Camp

Seguidament, penjada del Ruc infantil a la plaça del Ruc

16:30 Concurs i Ball de disfresses infantil amb “Pepsicolen” a la Sala Polivalent

19:30 Correfoc infantil amb “Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell” des del portal del Castell

19:30 París – Cal Dach a la plaça del Consell Comarcal. Organitza: Comparsa Xyssus. Col·labora: Comparsa Ya Ki Tu

22:00 Sopar de Comparses i concert amb “Hey! Pachucos”, “Karnales Sound” i “DJ Pes “ a la Sala Polivalent. Organitza: Comparsa Disperses



Dimarts 21 de febrer

13:00 Aiguardent, figues, coca i vi blanc des de la plaça del Camp

20:00 Correfoc amb la “Colla de Diables La Xera” i “Takumba” des de la plaça Major

00:00 Ball de Disfresses amb “Swing Latino” a la Sala Polivalent



Dimecres 22 de febrer

11:00 Ermita Ardent pel nucli Antic

11:03 La Crida per un tros de la Catalunya central.

17:30 Baixada de gegantons des del portal del Camp

Seguidament, despenjada del Ruc Infantil a la plaça del Ruc

18:30 Fi de festa Infantil a la plaça Major

19:30 Vetlla i Comiat a la plaça Major. Col·labora: Comparsa Xut i ÀNECS

Seguidament, processó pel nucli antic

Quan s’hi arribi, cremada i castell de focs al pati de l’Escola Arrels

22:00 Baixada des del portal del Castell

Seguidament, Despenjada del Ruc a la plaça del Ruc

00:00 Petards, plors i moquets a la plaça Major



Diumenge 26 de febrer

11:00 Desenramades al Nucli Antic. 22:00 Entrega de Bojos + concert amb “Northern Cellos” a la Sala Polivalent12:00 El xim-pum final de l’Espedrera. Acte d’agraïment als mecenes al Saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató22:45 Campanassu i Nit d’Assaig a la Plaça MajorA continuació, A MaMarla Dirty Party a la Plaça del Ruc. Organitza: Comparsa Sant Hilaris02:00 Nit de DJ’s “Beat Festival” a la Sala Polivalent10:00 Enramades al Nucli Antic. Col·labora: Comparsa Panders10:30 Parc Infantil a la Plaça del Camp. Organitza: Comparsa Mata-rucs13:30 Dinar Rosa a la Plaça Major. Organitza: Comparsa Geganteta17:30 Ball d’Assaig amb “Grup Crystal” a la Sala Polivalent19:30 Anada des de la plaça de l’Ajuntament20:00 Benvinguda de SM Carnestoltes a l’Av. del PontSeguidament, coronació i Ball Mut a la Plaça Major21:00 Sopar Gras i patxim-patxim a la Plaça Major amb Marc Anglarill. Col·labora: Lo Cal Quinto i Parroquians23:00 Drakaxanga amb la Trinxaranga des de la Plaça Major. Organitza: Comparsa La Draca01:00 Concert amb “The Velcros”, “Orquestra Tra Tra” i “Quicu Lloms” a la sala Polivalent10:30 Gegantons a prova pel Nucli Antic, des de la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Mocós i KGB13:30 Dinar Jove a la plaça Sant Pere16:00 Benvinguda del Carnestoltes Infantil a la Sala Polivalent, amb “Jordi Tonietti”18:00 Verificació de Boits a la plaça de l’Ajuntament19:00 Baixada Mundial Qatar de Boits pel carrer Castell. Organitza: Comparsa Minairons. Col·labora: Comparsa Margaritus19:15 L’Ou Com Balla a la plaça Sant Joan. Organitza: Comparsa Viskiends i Comparsa Galtons21:00 Ball de la Patacada amb “Joan Altarriba” a la Plaça Major. Col·labora: Comparsa Kinitos21:30 Festa Neó a la plaça de la Catedral23:30 Festa-Fotre Vol.2 a la plaça de la Catedral. Organitza: Comparsa Mitxus1:30 Concert amb “Green Valley”, “La Quinta” i “Les Que Faltaband” a la sala Polivalent11:00 Concurs de K-Tifes al Vall Calent. Organitza: Comparsa Gegant Boig13:30 El dinar de la VARgonya a la Nova Plaça del Camp. Organitza: Comparsa Local Roc. Col·labora: Comparsa TIF16:00 Mercat de divendres pel Nucli Antic. Col·labora: Comparsa Llamp de Déu16:00 Ball al Lloro amb “Joan Vilandeny” a la plaça del Camp16:30 Recepció del Mata-ruc d’Honor a l’avinguda del Pont. Quan s’escaigui, inauguració del monument al portal del Camp i de l’exposició del Carnaval a l’Ajuntament19:00 Anada d’autoritats i gegants des de la plaça de l’Ajuntament19:30 Gran cerimònia oficial d’obertura dels jocs olímpics d’hivern i baixada de comparses per la carretera de Torà. Col·labora: Comparsa FletxatsSeguidament, proclamació del Mata-ruc d’Honor, bramada i ballets a la Plaça Major. Encabat, Penjada del Ruc a la plaça del Ruc23:00 ConEsa Festival a la plaça del Bisbe. Organitza: Comparsa Foguereta23:23 Olímpics Fest 2023 amb “Antonio el Remendao” a carrer Sant Cristòfol. Organitza: Comparsa Olímpics02:00 Concert amb “Itaca Band”, “Porto Bello” i “Coco” a la sala Polivalent08:00 Tronada i Ball de l’Escaldat amb “Marc Anglarill” a la plaça Major. Col·labora: Comparsa Oriols11:00 Anada d’autoritats acompanyades de SM Carnestoltes, el seu seguici i l’Orquestra Patinfanjàs des de la plaça de l’Ajuntament.11:30 Arribada de la Missatgera a deshora a la plaça Major.Seguidament, Sermó i Ballets a la plaça Major16:30 Taller infantil a la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Mocós17:00 Contradanses i Capta de Gegants amb la “Cobla Juvenil ciutat de Solsona” des de la plaça del Consell Comarcal19:30 Kina Ressaka! a la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Baluets. Col·labora: Comparsa Pitaufes10:00 Recepció del Mata-ruc d’Honor infantil a la plaça de l’Ajuntament10:30 Anada d’autoritats des de la plaça de l’Ajuntament11:00 Arribada de SM Carnestoltes amb “Pepsicolen” per la carretera de Torà. A continuació, sermó, bramada i ballets a la plaça del CampSeguidament, penjada del Ruc infantil a la plaça del Ruc16:30 Concurs i Ball de disfresses infantil amb “Pepsicolen” a la Sala Polivalent19:30 Correfoc infantil amb “Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell” des del portal del Castell19:30 París – Cal Dach a la plaça del Consell Comarcal. Organitza: Comparsa Xyssus. Col·labora: Comparsa Ya Ki Tu22:00 Sopar de Comparses i concert amb “Hey! Pachucos”, “Karnales Sound” i “DJ Pes “ a la Sala Polivalent. Organitza: Comparsa Disperses13:00 Aiguardent, figues, coca i vi blanc des de la plaça del Camp20:00 Correfoc amb la “Colla de Diables La Xera” i “Takumba” des de la plaça Major00:00 Ball de Disfresses amb “Swing Latino” a la Sala Polivalent11:00 Ermita Ardent pel nucli Antic11:03 La Crida per un tros de la Catalunya central.17:30 Baixada de gegantons des del portal del CampSeguidament, despenjada del Ruc Infantil a la plaça del Ruc18:30 Fi de festa Infantil a la plaça Major19:30 Vetlla i Comiat a la plaça Major. Col·labora: Comparsa Xut i ÀNECSSeguidament, processó pel nucli anticQuan s’hi arribi, cremada i castell de focs al pati de l’Escola Arrels22:00 Baixada des del portal del CastellSeguidament, Despenjada del Ruc a la plaça del Ruc00:00 Petards, plors i moquets a la plaça Major11:00 Desenramades al Nucli Antic.

La Botiga del Carnaval, al Local Boig

Pel que fa a la botiga del Carnaval, aquest any s’instal·l arà al Local Boig entrant pel C/ de les Llices. S’obrirà per als socis i sòcies els dies 3 , 4 i 5 de febrer. A partir del dilluns dia 6 fins el dijous dia 9 de febrer podrà fer ús de la botiga qualsevol persona, sigui sòcia o no .



Els dies 13 i 14 de febrer seran els últims que aquesta estarà oberta. Els horaris son els següents:

Divendres 3 de febrer de 17h a 21h

Dissabte 4 de febrer de 10h a 13h i de 17h a 20h

Diumenge 5 de febrer de 11h a 14h

Dilluns 6 de febrer de 17h a 21h

Dimarts 7 de febrer de 19h a 21h

Dimecres 8 de febrer de 19h a 21h

Dijous 9 de febrer de 19h a 21h

Divendres 10 de febrer de 11h a 13h

Dilluns 13 de febrer de 18:30h a 20:30h

Dimarts 14 de febrer de 18:30h a 20:30h