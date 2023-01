Solsona recupera l'esmorzar al Camp del Serra dins la festa de Sant Antoni Abat

Inscripcions a la caminada popular

Solsona celebra una de les seves festes més ancestrals invocant el patró dels traginers, que té la cercavila i els tres tombs com a principal atractiu. El programa inclou actes lúdics per a tot el cap de setmana.Quan arriba la setmana dels Barbuts, una de les més fredes de l'any, fa sortir la població al carrer amb la tradicional festa de Sant Antoni Abat , que s'allarga durant tot un cap de setmana.al Camp del Serra fins a les 9.45 h, quan hi ha la sortida de la comitiva.amb els trabucaires i la Batxaranga. A continuació, el focus d'atenció es desplaçarà al Camp del Serra amb una. També es durà a terme "la gran cagada", per decidir els guanyadors de la llumineta. Per al públic infantil, hi haurà inflables, maquillatge de cares i passejades amb cavalls i carros.La programació continuarà amb un(inscripció prèvia al Camp del Serra el mateix dia per 15 €)a partir de les 9 h (inscripcions i sortida al Bar Fargo). Per cloure la trobada, es proposaPer la caminada popular del diumenge 22 de gener, que es pot fer a peu, a cavall, i amb la mascota, la inscripció és a les 9 del matí en l'esmorzar amb coca i xocolata davant el Fargo (preu inscripció 3 euros). La sortida serà a les 10 del matí i són 11 Km, amb un grau de dificultat baix.