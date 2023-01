Ens mereixem un sistema sanitari millor, molt millor!

Una breu reflexió.

Us imagineu una ciutat d’uns 10000 habitants on el seu hospital tan sols téque “tenen hora” per aquell matí?Benvinguts a Solsona!L’anècdota és que l’altre dia vaig haver d’anar-hi, quin remei, i l’estona que vaig estarva ser d’aproximadament de més d’una hora. Sort encara que un parell de senyores distreien el personal recitant els seus mals, com si n’estiguessin orgulloses…Presumir de mals i malalties i de quantes pastilles es prenen? Bé, aquest seria un altre tema per escriure’n…El cas, és que en aquell període de tempsles quines ens esperàvem. Dues se’n van cansar i van preferir anar a donar el tomb pel mercat. Potser és que tampoc estaven tan greus… Casos com aquests provoquen la saturació del sistema sanitari.Sóc del parer que per donar una la ciutadania com a mínim hi haurien d’haver quatre o cinc metges.Ara bé, del senyor metge, cap queixa, molt bon professional. Tot i el volum de feina que fins aleshores havia fet i el quin li quedava, em va donar una exhaustiva, individualitzada atenció. Molt bé. I li agraeixo.els quals si hi vas “t’atenen” en menys de 5 minuts (cronometrats) i no giren el cap de la pantalla, per al final rematar la jugada dient: “Repòs i un paracetamol o un ibuprofé (o qualsevol droga que et vingui de gust)”.Un altre fet queper atendre físicament els usuaris i una altra persona per a les trucades. En total tres. Perdoneu si m’equivoco, potser no és ben bé així, però des “de fora” fa la sensació que és tal com ho he escrit.Hi ha moments del dia que a l’entrada de l’hospital es formenI si truques per telèfon ja et pots fer fan de… “vostè és el xx de la cua…”.Desitjo que amb aquest escrit s’entengui la idea que la ciutadaniaOi que paguem els nostres impostos?! I oi que si no ho féssim ens cauria el pèl?!I pel que fa als treballadors es mereixen unes millors, molt millors,perquè sinò el que succeirà és que enlloc de ser ells qui atenguin els pacients, ells passaran a ser els atesos. Esdevindran malalts. Paradoxal.Tot això em fa pensar, si malgrat pagar els impostos pertinents per tal de disposar d’un sistema sanitari públicper rebre una millor (evito la paraula bona, ja que de vegades també dubto que sigui així) atenció mèdica. Quin sentit té seguir pagant els impostos a la pública… Potser seria més just que tan sols els pagués aquell que no es pugui “permetre” anar a la privada.em sap una micona de greu, però potser és senyal que s’ha sentit identificat i que alguna cosa cal canviar.a qui sigui responsable d’aquesta situació, que sincerament no sé si és el Consell Comarcal, l’Ajuntament, el departament de salut o la divina providència.Malament, molt malament!gent dels partits polítics, si voleu guanyar uns quants vots apreteu fort en el tema de la sanitat a Solsona. També, és una mica llastimós que en general només ens recordem d’allò que cal millorar quan les coses van molt mal dades o s’aproximen eleccions.Apa, que tinguem un bon dia!