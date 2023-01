Tornen els concerts a la Plaça de Sant Roc

Aquest dissabte a les 19:00 h. han tornat, desafiant el fred, els concerts a la Plaça de Sant Roc, organitzats per. Han començat amb el cantautor irònic, un artista que ja va venir en anteriors ocasions a La Vermuteria i al pub Sputnik de Solsona. (Barcelona, 1969), conegut amb el nom artístic de, és un cantautor, músic, humorista i escriptor nascut al barri d'Horta (Barcelona).A la dècada de 1990 comença la seva carrera musical, adoptant el nom deal 1999. Després d'algunes maquetes i guanyar els concursos de cançó d'autor d'Horta-Guinardó (Barcelona, 1999 i 2000) i El Sol (Saragossa, 2000) treu el primer disc En las Nubes (2002). Durant aquest període decideix deixar la seva professió com a mestre i dedicar-se només a la música. A més dels discos en estudi, ha realitzat, principalment en escenaris de petit format, com bars o ateneus, que li permeteni treure el vessant més còmic del seu espectacle. Realitza actuacions en solitari, on toca la guitarra i barreja les cançons amb, en duet o amb la seva banda en un format més elèctric (acompanyat de baixista i bateria). També destaca la seva faceta com a showman participant en espectacles com Còmics de Barra (de El Terrat, 2004-2005) o guanyant un premi al XIV Concurs del Circuit Cafè Teatre de València (2015). Ha col·laborat en programes de Ràdio 4, BTV, RTVA i COM Ràdio (2005-2012).Les seves cançons beuen de, des del blues, bluegrass, rock, heavy metal, reggae o folk. Les seves lletres parlen de temes quotidians, polítics, socials o fantàstics, sempre amb un punt humorístic i satíric, i barrejant moltes referències culturals (clàssiques i actuals). Compon principalment en castellà i català, tot i que en els seus concerts no és estrany que també inclogui versions en anglès. Solen ser la majoria de vegades amb un to acústic .