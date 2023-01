​El Zoo del Pirineu posa en marxa la Universitat de Natura

Descens dels visitants

Zoo del Pirineu allotga avui dia 150 animals de 55 especies

Història

El nom del Zoo del Pirineu s’ha quedat petit a l’hora d’oferir les prestacions que volen posar en marxa els seus responsables. Per aquesta raó s’ampliarà l’oferta del centre amb la propera obertura de la. Brindarà formació als professionals i totes persones aficionades a la natura.Conjuntament amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i en col·laboració amb CTFC s’iniciaran. Però les noves iniciatives requereixen urgentment ampliar les instal·lacions, ja que un dels objectius d’aquest any del zoo és que cada animal tingui el seua la seva discapacitat. Alhora, per poder assumir més animals caldrà la construcció de, doncs no es pot oblidar que, en la majoria dels casos que es tracten, el zoo és la darrera esperança que els queda.Igual com moltes altres entitats orientades al turisme el Zoo del Pirineu va afrontar una. No obstant, gràcies a mesures contundents, la fundació es va recuperar i va tancar l’any 2022 amb un increment de 12% en ingressos. La directora del Zoo del Pirineu,, considera que l’establiment que dirigeix passa per un moment en què “no estem per tirar coets, considerant la pujada de preus” però es mostra “satisfeta” de com el Zoo del Pirineu ha superat la crisi econòmica que ha afectat el país.El Zoo del Pirineu va obrir les portes al públic en juny 2014 com aon els visitants puguin conèixer i aprendre sobre els animals del nostre país; i amb el temps es va convertir enque no poden tornar a la natura. L'any 2019 es va incorporar a l’equip del zoo la Laia Sanchez Golobart, una veterinària especialitzada en fauna salvatge, un fet que va permetre ampliar amb centre de rescat dels animals salvatges.L’any 2020 en va constituir la Fundació Zoo del Pirineu i durant l’any passat van arribar 375 animals al el centre de rescat, una xifra que dona fe de la tasca que fa el centre.